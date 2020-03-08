У Японії зник український спортсмен Олексій Борисенко

У Японії зник український бігун і тренер з лижного спорту Олексій Борисенко після того, як вирішив піднятися на Фудзіяму.

Про зникнення атлета розповіли його друзі у Facebook.

Вони просять про допомогу, якщо будь-хто має інформацію, де перебуває Борисенко.

Директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що спортсмен вирушив до Японії, аби взяти участь у марафоні, проте забіг скасували у зв'язку із коронавірусом.

"Наше посольство активно займається. Підключили усіх кого можна", - повідомив Погорельцев.

З Олексієм Борисенком немає зв'язку з 28 лютого. Востаннє його бачили в готелі в Токіо, там він начебто мав із собою якесь спорядження – ймовірно, для походу в гори. У готельному номері знайшли лише легкі речі.