За добу в Китаї зафіксували менш як 50 випадків зараження коронавірусом

За останню добу в Китаї зафіксовано 44 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Також відомо про 27 померлих, повідомляє Інтерфакс.

Всього з грудня 2019 року в Китаї було зафіксовано 80 695 випадків зараження. Кількість загиблих становить 3097 осіб. Понад 57 тисяч осіб одужали та покинули медустанови.

Значна кількість хворих знаходяться в провінції Хубей.

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Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. Всього у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, видужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.