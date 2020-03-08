На Мальдівах зафіксували перші випадки коронавірусу

Два перші випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 зафіксували на Мальдівах — країні у північній частині Індійського океану.

Про це повідомляє Raajje з посиланням на міністра охорони здоров’я країни Абдуллу Аміна.

Він зазначив, що у двох співробітників курорту Куреду виявили позитивний результат тесту на вірус. Після цього курорт закрили.

Міністр туризму Алі Уахід заявив, що країна дотримується стандартних процедур, встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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Нагадаємо: за останніми даними, від коронавірусу SARS-CoV-2 у світі вже одужали понад 57 389 людей. Водночас помер 3 491 інфікований.

Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188. Більшість випадків інфікування, 80 651, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 6 767, Ірані — до 4 747, та Італії — до 4 636.

В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом.

Фото: АА