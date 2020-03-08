Папа Римський проведе недільну службу в онлайн-режимі через коронавірус

Папа Римський Франциск проведе традиційну недільну службу в режимі онлайн-трансляції — таких заходів ужито з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

"У неділю, 8 березня, Папа Франциск проведе молитву «Ангел Господній» не з вікна, що виходить на площу Святого Петра, а в бібліотеці Апостольського палацу. Молитва транслюватиметься в прямому ефірі службою Vatican News, а також на мегаекранах, встановлених на площі Святого Петра у Ватикані", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у такий самий спосіб відбудеться загальна аудієнція в середу, 15 березня.

"Ці рішення прийняті відповідно до вимог італійського уряду й необхідні для того, аби уникнути ризиків поширення вірусу Covid-19 під час контролю безпеки перед наданням доступу до площі Святого Петра", - наголошується у повідомленні.

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Ватиканський пресцентр також звертає увагу на те, що, відповідно до розпорядження ватиканської Дирекції охорони здоров'я та гігієни, до 15 березня призупинена участь вірян у святій месі в каплиці Дому святої Марти — у ці дні понтифік відправлятиме євхаристійне богослужіння приватно.

Як повідомлялося, в Італії кількість жертв нового коронавірусу збільшилася до 197 осіб, 3 916 осіб інфіковані.