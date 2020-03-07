На Мальті підтвердили перший випадок коронавірусу

На Мальті підтвердився перший випадок зараження коронавірусом у 12-річної дівчинки.

Про це повідомляє Malta Today.

«Перший випадок коронавірусу на Мальті діагностовано у 12-річної дівчинки, яка минулого тижня разом зі своєю сім'єю подорожувала в Трентіно, Північна Італія», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я країни Кріса Ферна, після повернення з Риму дівчинка разом з батьками і сестрою були відправлені на карантин.

Симптоми коронавірусу у дівчинки з'явилися тільки 5 березня, після чого медики провели тест на Covid-19.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

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За межами КНР випадки зараження були виявлені майже в 60 країнах.

На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинуло 3 491 людина, видужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.