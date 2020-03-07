У Грузії зафіксували вже 12 випадків коронавірусу

У Грузії на сьогодні зафіксовано вже 12 випадків зараження коронавірусом.

Така інформація розміщена на спеціальній веб-сторінці stopcov.ge, відкритій урядом для збору інформації про поширення вірусу Covid-19, повідомляє Грузія-Online.

"Згідно з останніми даними офіційного веб-сайту, підтверджених випадків коронавірусу в Грузії 12, у режимі карантину нині знаходяться 140 осіб, а в стаціонарі під наглядом лікарів - 42", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що серед тих, у кого підтвердився коронавірус, - син директора Національного центру контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе, Ніколоз Гамкрелідзе.

"... Виходячи з того, що у мене був контакт з моїм співробітником, у якого в середу було виявлено коронавірус, звичайно, і я, і всі ті люди, які з ним контактували, перейшли на режим самоізоляції. З урахуванням контакту і виходячи з того, що у мене вчора проявилися симптоми, характерні для цього вірусу, я вважаю себе пацієнтом з підвищеним ризиком, і мені було зроблено аналіз, який підтвердив, що я інфікований коронавірусом. Відповідно, я перейшов у Тбіліський інфекційний госпіталь і почав тут лікування", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 6 березня в Грузії було зафіксовано дев'ять випадків зараження коронавірусом: двоє громадян були інфіковані під час поїздки в Іран, а ще семеро заразилися в Італії. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

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Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.