За 5 років у Середземному морі потонули понад 20 тисяч мігрантів

З початку міграційної кризи у 2014 році у водах Середземного моря загинули понад 20 тисяч шукачів притулку.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на речника Міжнародної організації з міграції.

“Міжнародна організація з міграції повідомила, що кількість загиблих мігрантів, які намагалися потрапити до Європи через Середземне море, з 2014 року досягла 20,014 осіб”, - пише Xinhua.

Зазначається, що починаючи із 2016-го кількість загиблих щорічно зменшувалася, однак пропорція смертей у порівнянні зі спробами перетину, минулого року зросла як у центральному, так і в західному Середземномор’ї.

"Оскільки кінця трагедії у Середземномор’ї не видно, Міжнародна організація з міграції наголошує на негайній потребі у розширених та покращених безпечних й легальних шляхах для мігрантів та біженців”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: остання смертельна катастрофа із мігрантами трапилася у Середземному морі минулого місяця, коли унаслідок корабельної аварії поблизу узбережжя Лівії загинула 91 людина.