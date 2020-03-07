Трамп судитиметься із CNN через публікації про Росію
Це підтверджує офіційний документ, що потрапив до мережі, повідомляє Укрінформ.
"Відповідач, корпорація CNN Broadcasting, корпорація CNN Production, корпорація CNN Interactive Group (разом CNN), оприлюднювали фальшиві та наклепницькі заяви, щодо Кампанії (Трампа – ред.), стверджуючи, що вони "оцінили потенційні ризики та вигоди, від прагнень, щоби Росія допомогла (на президентських виборах – ред.) у 2020 році", - зазначається в документі.
Нагадаємо: це вже далеко не перший позов кампанії Трампа проти ЗМІ, з якими президент перебуває у протистоянні з самого початку свого терміну в Білому домі. Так, за останні кілька тижнів кампанія також подала подібні позови до суду на New York Times та Washington Post.
Фото: Білий дім