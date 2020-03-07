За добу у Китаї нарахували майже 100 нових захворювань на коронавірус
Про це із посиланням на Національний комітет охорони здоров’я повідомляє Xinhua.
Зазначається, що всі загиблі проживали на території провінції Хубей.
“Також у п’ятницю 1678 людей були виписані із лікарень після видужання, а кількість важких випадків перебігу захворювання зменшилася на 248 до 5489”, - пише Xinhua.
Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на материковому Китаї станом на п’ятницю сягнула 80 тисяч 651, з них 22 тисячі 177 пацієнтів досі проходять лікування, 55 тисяч 404 видужали й 3070 людей померли від хвороби.
У Національному комітеті з охорони здоров’я додали, що вірогідне захворювання на COVID-19 ще 502 людей поки не підтвердили, а 26 тисяч 730 осіб, які контактували із хворими, перебувають під медичним наглядом.