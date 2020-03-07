За добу у Китаї нарахували майже 100 нових захворювань на коронавірус

У п’ятницю на материковому Китаї підтвердили 99 нових випадків захворювання на вірус COVID-19 та 28 смертей від хвороби.

Про це із посиланням на Національний комітет охорони здоров’я повідомляє Xinhua.

Зазначається, що всі загиблі проживали на території провінції Хубей.

“Також у п’ятницю 1678 людей були виписані із лікарень після видужання, а кількість важких випадків перебігу захворювання зменшилася на 248 до 5489”, - пише Xinhua.

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Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на материковому Китаї станом на п’ятницю сягнула 80 тисяч 651, з них 22 тисячі 177 пацієнтів досі проходять лікування, 55 тисяч 404 видужали й 3070 людей померли від хвороби.

У Національному комітеті з охорони здоров’я додали, що вірогідне захворювання на COVID-19 ще 502 людей поки не підтвердили, а 26 тисяч 730 осіб, які контактували із хворими, перебувають під медичним наглядом.