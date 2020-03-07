Трамп заявив про зміну глави адміністрації Білого дому

Трамп заявив про зміну глави адміністрації Білого дому

Укрінформ
Нинішній президент США Дональд Трамп у п'ятницю оголосив про заміну Міка Малвені на посаді керівника його адміністрації на конгресмена Марка Медоуза.

Про це глава Білого дому написав на офіційній Twitter-сторінці.

"Радий повідомити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працюю з Марком, і наші відносини є дуже хорошими",- написав американський президент.

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Трамп також подякував Міку Малвені, який понад рік виконував обов'язки на цій посаді в турбулентний для Білого дому час.

"Він (Малвені – ред.) стане спецпосланником США по Північній Ірландії. Дякую!"- наголосив президент.

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Нагадаємо: Марк Медоуз, який наразі є конгресменом від Республіканської партії в Північній Кароліні, стане вже четвертим керівником апарату Трампа за трохи більше ніж три роки його президентства. Медоуз вважається лояльним до нинішнього президента конгресменом США.

Фото: Білий дім

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