Трамп заявив про зміну глави адміністрації Білого дому
Про це глава Білого дому написав на офіційній Twitter-сторінці.
"Радий повідомити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працюю з Марком, і наші відносини є дуже хорошими",- написав американський президент.
I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020
Трамп також подякував Міку Малвені, який понад рік виконував обов'язки на цій посаді в турбулентний для Білого дому час.
"Він (Малвені – ред.) стане спецпосланником США по Північній Ірландії. Дякую!"- наголосив президент.
....I want to thank Acting Chief Mick Mulvaney for having served the Administration so well. He will become the United States Special Envoy for Northern Ireland. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020
Нагадаємо: Марк Медоуз, який наразі є конгресменом від Республіканської партії в Північній Кароліні, стане вже четвертим керівником апарату Трампа за трохи більше ніж три роки його президентства. Медоуз вважається лояльним до нинішнього президента конгресменом США.
Фото: Білий дім