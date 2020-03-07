Начальник штабу оборони Канади назвав РФ найбільшою загрозою для Північної Америки

Начальник штабу оборони Канади назвав РФ найбільшою загрозою для Північної Америки

Укрінформ
Агресивна Росія наразі становить найбільшу негайну військову загрозу країнам Північної Америки.

Про це під час виступу на конференції в Оттаві заявив начальник штабу оборони Канади генерал Джонатан Венс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найбільш нагальною підтримуваною державою військовою небезпекою, що постає перед нами наразі у фізичному просторі, є Росія”, - сказав Венс.

Він додав, що в кібернетичному просторі “більш вірогідну” загрозу становить Китай.

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“Найбільшу загрозу для країни наразі становить Росія, для міжнародної стабільності - теж Росія, але все Китай теж перебуває недалеко. Окрім цього в зонах операцій, які ми проводимо по всьому світу, зокрема в Африці та на Близькому Сході, діють екстремісти, радикали тощо”, - підсумував генерал.

За його словами, Канаді обов’язково слід мати можливості протистояти як “реальній загрозі” Росії, так і КНР.

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