Начальник штабу оборони Канади назвав РФ найбільшою загрозою для Північної Америки

Агресивна Росія наразі становить найбільшу негайну військову загрозу країнам Північної Америки.

Про це під час виступу на конференції в Оттаві заявив начальник штабу оборони Канади генерал Джонатан Венс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найбільш нагальною підтримуваною державою військовою небезпекою, що постає перед нами наразі у фізичному просторі, є Росія”, - сказав Венс.

Він додав, що в кібернетичному просторі “більш вірогідну” загрозу становить Китай.

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“Найбільшу загрозу для країни наразі становить Росія, для міжнародної стабільності - теж Росія, але все Китай теж перебуває недалеко. Окрім цього в зонах операцій, які ми проводимо по всьому світу, зокрема в Африці та на Близькому Сході, діють екстремісти, радикали тощо”, - підсумував генерал.

За його словами, Канаді обов’язково слід мати можливості протистояти як “реальній загрозі” Росії, так і КНР.