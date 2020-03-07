Кількість жертв дощів у Бразилії зросла до 31
Про це пише Xinhua із посиланням на місцеву владу.
“Кількість жертв кількох зсувів ґрунту у бразильському штаті Сан-Паулу зросла до 31, ще 49 осіб досі вважаються зниклими безвісти”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що негода зумовила вимушене переселення 500 осіб, які нині перебувають у тимчасових притулках, поки рятувальники продовжують пошуки постраждалих. “Уряд Сан-Паулу оголосив про відправку 21 тони гуманітарної допомоги тим, хто втратив помешкання”, - зазначається Xinhua.
Нагадуємо: минулого місяця у штаті Сан-Паулу було зареєстровано найсильнішу зливу за останні 77 років. Сильний шторм протягом останніх днів призвів до того, що в деяких районах країни за кілька годин випала місячна норма опадів, спустошивши південне узбережжя штату Сан-Паулу та бідні райони на околиці Ріо-де-Жанейро, другого за чисельністю населення міста країни.
Фото: bd24live.com