На круїзному лайнері в Єгипті виявили 12 нових випадків коронавірусу

В Єгипті, на круїзному лайнері, який курсує по річці Ніл, виявили 12 людей з ознаками коронавірусу.

Про це повідомляє AhramOnline.

"В Єгипті заявляють про 12 нових випадків коронавірусу на круїзному лайнері, що курсував Нілом з Асуана до Луксора", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість інфікованих коронавірусом у Єгипті зросла до 15 осіб.

Станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

Із них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб уже одужали після Covid-19.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у жителя Чернівців, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: AA