Коронавірус підхопили ще шестеро росіян, п’ятеро з них - у Москві

Шість нових випадків коронавірусної інфекції зафіксовано в Росії. Всі хворі відвідували Італію.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на оперативний штаб при уряді РФ.

"За останню добу в Росії зареєстровано 6 випадків коронавірусної інфекції у громадян Російської Федерації - один випадок у Нижньому Новгороді, п'ять випадків у Москві. За даними епідеміологічного розслідування встановлено, що всі громадяни відвідували Італійську Республіку протягом останніх двох тижнів", - повідомили в штабі.

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Раніше, 2 березня, російська влада підтвердила перший випадок завезення коронавірусу до Москви. Захворів молодий житель столиці, який побував в Італії. Його госпіталізували, а за безпосереднім оточенням і пасажирами того ж рейсу спостерігають лікарі, і наразі ні в кого зараження не виявили. Ще троє інфікованих коронавірусом перебувають у госпіталі в Казані.

Чимало експертів зазначають, що невелике число інфікованих у Росії може бути пов'язане з поганою діагностикою.