Коронавірус підтвердили ще в одній європейській країні

Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили у Словаччині.

Про виявлення вірусу Covid-19 у 56-річного чоловіка, який зараз перебуває на лікуванні в університетській клініці Братислави, поінформував прем’єр-міністр країни Петер Пеллегріні, повідомляє Gazeta Prawna.

За словами словацького прем’єра, чоловік не виїжджав за кордон, а заразився, ймовірно, від свого сина, який нещодавно повернувся з Венеції. У сина поки що не виявлено жодних ознак коронавірусу.

Міністр повідомив, що всі користувачі мобільних телефонів у країні отримають смс-повідомлення з інструкціями, як діяти при виявленні ознак захворювання.

Станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

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Із них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб уже одужали після Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у жителя Чернівців, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА