У Нідерландах - перша смерть через коронавірус

У Нідерландах від ускладнень через коронавірус помер 86-річний чоловік.

Про це повідомляє NU.nl

"У Нідерландах перший випадок смерті від наслідків зараження новим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 86-річний чоловік був госпіталізований до лікарні, що у місті Роттердам. Як він міг заразитися коронавірусом COVID-19, наразі не відомо. У неділю він звернувся до медиків і поскаржився на погане самопочуття. Йому зробили тест на коронавірус.

Читайте також: У Китаї від коронавірусу вилікували вже понад 50 тисяч осіб

Наразі у Нідерландах коронавірус діагностували у 82 людей. Більшість заразилися вірусом в Італії, або через контакт з кимось, хто був там. Кількість хворих у Нідерландах зростає щодня. Це пов’язано з тим, що люди намагаються лікуватися самостійно і не поспішають звертатися до лікарів, розповсюджуючи недугу.

Фото: АА