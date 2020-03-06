Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині перевищила 530
Укрінформ
Станом на ранок 6 березня кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у Німеччині сягнула 534 осіб у 15 федеральних землях.
Про це повідомляє Інститут Роберта Коха.
З цього числа 281 випадок зафіксовано в землі Північний Рейн-Вестфалія.
У Баден-Вюртемберзі 91, у Баварії 79 випадків. У столиці Берліні 15 захворілих.
Майже всі випадки – зараження безпосередньо в Німеччині.
Увечері 5 березня повідомлялося про 400 випадків по країні.
У світі 55418 осіб вже одужали після захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Всього кількість зафіксованих випадків коронавірусу досягла 98 370. Кількість летальних випадків становить 3383.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.
Фото: AA