Справа МН17: поблизу судового комплексу "Схіпхол" відкриють пресцентр

У Нідерландах поблизу судового комплексу "Схіпхол", де 9 березня починається розгляд справи МН17, для представників ЗМІ відкриють пресцентр.

Тимчасова будівля може вмістити близько 500 представників ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У пресцентрі облаштували робочі місця для журналістів, забезпечили якісний інтернет, пряму трансляцію судового засідання на великому екрані, а також створили місця для харчування.

Підготовка до процесу МН17: у Нідерландах побудували пресцентр/ Фото: Ірина Драбок

У зв’язку з поширенням коронавірусу у пресцентрі роздаватимуть антисептики для рук.

Судовий процес розпочнеться о 10.00 за місцевим часом. Він буде відкритим і відбуватиметься двома мовами: нідерландською та англійською.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервували на рік. Відомий попередній графік слухань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок.

Справу слухатимуть троє суддів: Гендрік Стейнгаюс, Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Головуватиме Стейнгаюс. До процесу також залучили двох резервних суддів. Вони потрібні для того, щоб замінити когось із основної трійки суддів у разі потреби.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Підозрюваний Олег Пулатов вирішив долучитися до судового процесу. Його захищатимуть двоє нідерландських адвокатів, які співпрацюватимуть із російською колегою Оленою Кутьїною.