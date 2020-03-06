США обвинувачують засновника російського банку Тінькова у шахрайстві

Міністерство юстиції США вважає, що російський бізнесмен Олег Тіньков приховав мільярд доларів в активах і доходах при відмові від американського громадянства.

Про це йдеться на сайті міністерства.

«Засновник російського банку (Олег Тіньков – ред.) був заарештований (на запит США – ред.) минулого тижня в Лондоні у зв'язку з обвинувальним актом, згідно з яким його звинувачують у поданні неправдивих податкових декларацій», - йдеться у повідомленні.

Згідно з обвинувальним висновком, Тіньков був мажоритарним акціонером TCS Group Holding, яка у 2013 році провела перший публічний продаж акцій компанії (ІРО) на Лондонській фондовій біржі. В результаті вартість частки Тінькова перевищила мільярд доларів.

Через три дні після IPO Тіньков вийшов з громадянства США. При цьому він повинен був повідомити Службу внутрішніх доходів США про продаж своїх активів у всьому світі, повідомити про прибутки від них та сплатити податок з такого прибутку.

Однак російський бізнесмен подав до податкової служби недостовірні відомості про те, що його дохід за 2013 рік склав 206 тисяч доларів, а вартість його активів - 300 тисяч доларів. Тому в обвинувальному акті щодо Тінькова стверджується, що росіянин, виходячи з громадянства США, міг приховати свої активи і доходи на суму в 1 мільярд доларів.

Якщо провину Тінькова буде доведено, йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі, перебування під наглядом, відшкодування збитків і грошові штрафи.