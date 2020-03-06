ООН занепокоєна заворушеннями в буферній зоні на Кіпрі

ООН висловила занепокоєння з приводу заворушень, спричинених тимчасовим закриттям кількох пунктів перетину лінії припинення вогню.

Про це повідомляє AFP.

"Після рішення про тимчасове закриття чотирьох контрольно-пропускних пунктів уздовж буферної зони ЗСООНК (Збройні сили ООН з підтримання миру на Кіпрі - ред.) занепокоєні триваючими заворушеннями", - йдеться в заяві миротворчих сил ООН на Кіпрі.

В ООН наголосили, що підтримують всі ефективні заходи з усунення будь-якої потенційної надзвичайної ситуації у сфері громадської охорони здоров'я, проте наголосили, що «обом сторонам необхідно тісно координувати свої дії, щоб забезпечити всеосяжну відповідь».

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Як відомо, острів Кіпр розділений між Республікою Кіпр - державою-членом Європейського Союзу - і сепаратистською Турецькою Республікою Північного Кіпру, визнаною тільки Анкарою.

Кіпрська влада в суботу на сім днів закрила чотири з восьми контрольно-пропускних пунктів на лінії, яка розділяє острів, «для більш ефективного контролю над пунктами в'їзду». Однак пізніше міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну заявив, що КПП будуть закриті до понеділка, після чого ситуацію буде знову розглянуто.

Цей крок викликав суперечки між спільнотами греків і кіпріотів-турків. Лідер останніх, Мустафа Акінджи, розкритикував закриття пунктів пропуску, назвавши це рішення «одностороннім» і «непотрібним».