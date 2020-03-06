В НАТО відзначають 50-ту річницю Договору щодо ядерного нерозповсюдження

Північноатлантична рада відзначає 50-ту річницю набуття чинності Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), що є важливою складовою глобальної системи нерозповсюдження зброї масового знищення та роззброєння.

Відповідна заява оприлюднена на сайті НАТО.

"ДНЯЗ залишається важливим бар’єром для розповсюдження ядерної зброї, основою глобальної архітектури нерозповсюдження та роззброєння, створює умови для міжнародного співробітництва у сфері мирного використання ядерної енергії, науки та технологій. Союзники залишаються відданими повній імплементації ДНЯЗ у всіх його аспектах", - йдеться у заяві керівного органу НАТО.

Як зазначається, з моменту набуття чинності цим документом досягнуто значного прогресу у царині ядерного роззброєння, знищено десятки тисяч одиниць ядерної зброї. Роботу з імплементації Договору необхідно продовжувати, а сучасні виклики у сфері нерозповсюдження лише підкреслюють необхідність його дотримання та зміцнення.

"Наразі не існує надійної альтернативи цьому Договору", - наголосили представники країн Альянсу.

Вони підкреслили, що контроль над озброєнням та ядерне нерозповсюдження були і залишаються важливою складовою у зусиллях НАТО щодо підтримання глобальної стабільності та колективної безпеки.

"Ми підтверджуємо рішучість прагнути більш безпечного світу для всіх, готовність робити подальші практичні кроки та ефективні заходи для прискорення ядерного роззброєння. Так довго, як існуватиме ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом. Фундаментальне призначення ядерних спроможностей НАТО завжди полягало у тому, щоб зберегти мир, запобігти насильству та стримати агресію. Ядерні програми НАТО завжди повною мірою відповідали умовам ДНЯЗ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії та США було укладено Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція - також приєдналися о цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України.

Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю, на той час, ядерний арсенал. Натомість, Росія у 2014 році на порушення цієї угоди та інших міжнародно-правових актів стосовно відносин з Україною здійснила неприкриту збройну агресію проти України, анексувавши Крим та окупувавши частину території Донбасу.