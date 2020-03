Уганда відклала саміт G77 через коронавірус

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав Постійний представник Уганди в ООН Адонія Аєбаре.

“Через пандемію коронавірусу й у погодженні із державами-членами G77, Третій південний саміт, що мав відбутися 16-19 квітня 2020 року, був перенесений на пізніший час”, - зазначив Аєбаре.

Він додав, що масштабний міжнародний форум відбудеться цього року, але точна дата поки не визначена. “Підготовка до саміту триватиме”, - наголосив дипломат.

Due to the corona virus pandemic and in consultation with the G77 member states , the Third South Summit that was to take place 16-19 April 2020 has been postponed to a later date this years. Pre -summit preparations will continue. @G77_UNHQ @UN_PGA