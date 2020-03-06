Уганда відклала саміт G77 через коронавірус

Через спалах захворювань на новий коронавірус, Уганда відклала проведення міжнародного саміту G77.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав Постійний представник Уганди в ООН Адонія Аєбаре.

“Через пандемію коронавірусу й у погодженні із державами-членами G77, Третій південний саміт, що мав відбутися 16-19 квітня 2020 року, був перенесений на пізніший час”, - зазначив Аєбаре.

Він додав, що масштабний міжнародний форум відбудеться цього року, але точна дата поки не визначена. “Підготовка до саміту триватиме”, - наголосив дипломат.

Due to the corona virus pandemic and in consultation with the G77 member states , the Third South Summit that was to take place 16-19 April 2020 has been postponed to a later date this years. Pre -summit preparations will continue. @G77_UNHQ @UN_PGA — Adonia Ayebare (@adoniaayebare) March 5, 2020

За його словами, для участі у саміті до Уганди мали прибути представники 136 держав.

Зауважимо, що до групи G77 в ООН входять країни, що розвиваються. Метою цього об’єднання є просування економічних та політичних інтересів своїх членів в ООН.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.

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В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

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