У Канаді зійшов з колії потяг, через що евакуювали розташовану неподалік школу

Через сходження з колії потяга у канадській провінції Британська Колумбія біля міста Принц Джордж, рятувальники евакуювали усіх учнів із місцевої школи.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що аварія трапилася у 40 км на схід від міста Принц Джордж у центрі Британської Колумбії.

За інформацією компанії CN, якій належить поїзд, в аварію потрапило близько 20 вагонів, які перевозили “різноманітну продукцію”.

Для перестороги місцева влада евакуювала усіх учнів із розташованої поруч початкової школи.

Наразі громадській безпеці нічого не загрожує. До місця інциденту прибули спецдетективи, які мають встановити його причину.

Фото: Mike Kubilius