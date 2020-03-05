COVID-19: Європарламент проведе сесійне засідання не в Страсбурзі, а у Брюсселі
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.
"Сьогодні о 18.00 я отримав оновлену доповідь від Медичної служби Європейського Парламенту щодо розвитку COVID-19, за якою ризики для здоров’я будуть значно вищими, якщо пленарне засідання наступного тижня буде проведено у Страсбурзі. На основі цієї оцінки, виходячи з форс-мажору, я вирішив, що немає необхідних безпечних умов для звичайного трансферу Європейського Парламенту до Страсбурга для проведення пленарного засідання наступного тижня", - йдеться у повідомленні.
Девід Сассолі повідомив також, що вже проінформував про таке рішення владу Франції та подякував за співпрацю протягом кількох минулих днів.
"Пленарна сесія буде, в порядку виключення, проведена у Брюсселі", - додав Президент Європарламенту.
Він також зауважив, що парламент надалі плануватиме пленарні засідання у Страсбурзі, як це передбачено угодами ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.