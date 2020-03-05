COVID-19: Європарламент проведе сесійне засідання не в Страсбурзі, а у Брюсселі

Президент Європарламенту Девід Сассолі у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 прийняв рішення провести чергове пленарне засідання Європарламенту не в Страсбурзі, як це було заплановано, а в Брюсселі.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

"Сьогодні о 18.00 я отримав оновлену доповідь від Медичної служби Європейського Парламенту щодо розвитку COVID-19, за якою ризики для здоров’я будуть значно вищими, якщо пленарне засідання наступного тижня буде проведено у Страсбурзі. На основі цієї оцінки, виходячи з форс-мажору, я вирішив, що немає необхідних безпечних умов для звичайного трансферу Європейського Парламенту до Страсбурга для проведення пленарного засідання наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

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Девід Сассолі повідомив також, що вже проінформував про таке рішення владу Франції та подякував за співпрацю протягом кількох минулих днів.

"Пленарна сесія буде, в порядку виключення, проведена у Брюсселі", - додав Президент Європарламенту.

Він також зауважив, що парламент надалі плануватиме пленарні засідання у Страсбурзі, як це передбачено угодами ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.

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В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.