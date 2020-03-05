Сенаторка Уоррен вийшла з президентських перегонів у США

Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вирішила вийти з боротьби за номінацію від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Про це повідомляє її передвиборний штаб.

"Сьогодні я припинила нашу кампанію у президентських перегонах", - заявила вона членам своєї команди.

Уоррен подякувала всім за виконану роботу. "Ми не досягли нашої мети, але те, що ми зробили разом - те, що ви зробили - мало величезне значення", - підкреслила вона.

Раніше американський мільярдер Майкл Блумберг, який до недавнього часу вважався потужним конкурентом серед демократів, також зняв свою кандидатуру - на користь Джо Байдена.