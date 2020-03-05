Зміна клімату збільшила ризик пожеж в Австралії на третину - вчені

Вчені вперше кількісно оцінили роль зміни клімату в недавніх австралійських лісових пожежах, і зробили висновок, що глобальне потепління збільшило ризик пожеж як мінімум на 30%.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на результати аналізу, проведеного консорціумом World Weather Attribution.

«Глобальне потепління збільшило ризик спекотної сухої погоди, яка може викликати лісові пожежі, як мінімум на 30%», - свідчить оцінка вчених.

Однак дослідники припускають, що ця цифра ще зросте.

Вчені попереджають, що якщо глобальні температури піднімуться на 2 градуси за Цельсієм, подібні події, як в Австралії, відбуватимуться як мінімум у чотири рази частіше.

За словами співавтора роботи, Гірта Яна ван Олденборга з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів у Де Білті, навіть вельми консервативні оцінки дослідження викликають занепокоєння.

Як відомо, під час сезону пожеж в Австралії в 2019-2020 роках рекордні температури й місяці сильної посухи викликали серію масових лісових пожеж по всій країні. Щонайменше 33 людини загинули, було спалено понад 11 мільйонів гектарів чагарників, лісів і парків по всій Австралії.