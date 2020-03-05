У Чехії вісім підтверджених випадків зараження коронавірусом

У Чехії лабораторно підтверджено 8 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я республіки Адам Войтех.

"Жодного нового позитивного пацієнта з коронавірусом немає (з учорашнього дня). Такими є сьогоднішні ранкові результати, які надійшли з усіх 5 лабораторій країни. Загалом 407 людей пройшли тести на коронавірус, 8 з них були позитивними", - написав міністр.

Перші три випадки було зареєстровано в Чехії в неділю. Це була американська студентка з Мілану, професор, який відвідував професійну конференцію в Удіне, і чоловік з Дечина, який відвідав Італію. У понеділок хворобу було підтверджено у жінки, яка перебувала у відпустці в тому ж готелі, що й чоловік із Дечина. У вівторок було підтверджено інфікування у студента з Еквадору, який подорожував Чехією разом із американською студенткою. У середу тести виявилися позитивними ще в трьох людей: двоє в Дечині і жінка в Празі. У всіх восьми інфікованих Covid-19 має дуже легку симптоматику.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 тис. 425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3286, одужали 53 тис. 299 осіб.

В Україні зафіксовано один випадок Covid-19 - у Чернівцях.

Фото: АА