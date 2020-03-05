Голова Євроради обговорив із Путіним ситуацію в Ідлібі

Голова Євроради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав до довгострокового припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Про це він написав у Twitter.

«Під час телефонної розмови з президентом Росії Путіним я наголосив на нагальній потребі сталого припинення вогню в Ідлібі та переговорах щодо політичного рішення стосовно припинення війни в Сирії», - зазначив Мішель.

За його словами, гуманітарна допомога та доступ до людей, які потребують допомоги, є ключовим пріоритетом.

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«Страждання сирійських мирних жителів мають припинитися», - наголосив очільник Євроради.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в провінції Ідліб укотре загострилася у ніч проти 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі підрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовці. 1 березня турецькі військові розпочали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада.

За оцінкою Єврокомісії, на початку 10-го року сирійського конфлікту більш як 11 мільйонів людей в Сирії потребують гуманітарної допомоги.

5 березня у Москві проходить зустріч президентів Туреччини та РФ, основною темою якої буде загострення ситуації у провінції Ідліб.