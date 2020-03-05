У Франції підтвердили 285 випадків зараження коронавірусом

У Франції налічується 285 заражених коронавірусом, з яких 15 – знаходиться в реанімації.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я Жером Соломон, повідомляє Europe 1.

«285 підтверджених випадків зараження на території Франції (що на 73 більше, ніж напередодні), з них 15 осіб знаходиться у важкому стані, вони госпіталізовані до реанімації», - сказав він, додавши, що летальними залишаються чотири випадки.

За словами прессекретаря французького уряду Сібет Ндіає, на жаль, малоймовірно, що Франція уникне 3-ї хвилі епідемії.

Французьке суспільство перебуває у стані глибокого занепокоєння, а в окремих регіонах спостерігаються ознаки колективного психозу. Сенатори закликали урядовців до максимальної комунікації з суспільством. Після спеціального засідання Ради оборони напередодні в Єлисейському палаці, міністр охорони Франції Олів‘є Веран запевнив, що уряд робить «усе можливе, щоб стримувати розповсюдження вірусу».

Станом на четвер в країні діють обмежувальні заходи на зібрання понад 5 тис. осіб у закритих приміщеннях, але й вони можуть бути переглянуті на користь жорсткіших. У суспільстві почали обговорювати доцільність проведення муніципальних виборів, запланованих на 15-22 березня. У Франції через «невизначеність, пов'язану» з коронавірусом скасовано другу найбільшу у телесвіті подію – MIPTV - міжнародний ярмарок телевізійного та цифрового контенту, який щороку відвідують представники більш ніж 100 країн. Вона була запланована з 30 березня по 2 квітня в Каннах.

Зараз Франція є одним з основних епіцентрів поширення коронавірусу в Європі, разом з Італією та Німеччиною.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон визнав, що країна опинилася перед загрозою епідемії, спричиненою корона вірусом і готується до третьої хвилі епідемії. Загалом у Франції коронавірус прямо зафіксований у 13 регіонах.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить понад 100 тис. Від недуги померли понад 3 тис. людей. Одужали після захворювання майже 50 тис. пацієнтів.

Фото: AA