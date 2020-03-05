У Франції підтвердили 285 випадків зараження коронавірусом
Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я Жером Соломон, повідомляє Europe 1.
«285 підтверджених випадків зараження на території Франції (що на 73 більше, ніж напередодні), з них 15 осіб знаходиться у важкому стані, вони госпіталізовані до реанімації», - сказав він, додавши, що летальними залишаються чотири випадки.
За словами прессекретаря французького уряду Сібет Ндіає, на жаль, малоймовірно, що Франція уникне 3-ї хвилі епідемії.
Французьке суспільство перебуває у стані глибокого занепокоєння, а в окремих регіонах спостерігаються ознаки колективного психозу. Сенатори закликали урядовців до максимальної комунікації з суспільством. Після спеціального засідання Ради оборони напередодні в Єлисейському палаці, міністр охорони Франції Олів‘є Веран запевнив, що уряд робить «усе можливе, щоб стримувати розповсюдження вірусу».
Станом на четвер в країні діють обмежувальні заходи на зібрання понад 5 тис. осіб у закритих приміщеннях, але й вони можуть бути переглянуті на користь жорсткіших. У суспільстві почали обговорювати доцільність проведення муніципальних виборів, запланованих на 15-22 березня. У Франції через «невизначеність, пов'язану» з коронавірусом скасовано другу найбільшу у телесвіті подію – MIPTV - міжнародний ярмарок телевізійного та цифрового контенту, який щороку відвідують представники більш ніж 100 країн. Вона була запланована з 30 березня по 2 квітня в Каннах.
Зараз Франція є одним з основних епіцентрів поширення коронавірусу в Європі, разом з Італією та Німеччиною.
Як повідомлялося, минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон визнав, що країна опинилася перед загрозою епідемії, спричиненою корона вірусом і готується до третьої хвилі епідемії. Загалом у Франції коронавірус прямо зафіксований у 13 регіонах.
Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить понад 100 тис. Від недуги померли понад 3 тис. людей. Одужали після захворювання майже 50 тис. пацієнтів.
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