У Словенії підтвердили перший випадок коронавірусу

У Словенії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який повернувся з Марокко через Італію.

Про це повідомляє The Slovenia.

«Перший випадок коронавірусу підтверджений у Словенії через добу після того, як член словенської Регіональної ради також був заражений коронавірусом в Італії», - йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Алеш Шабедер заявив, що інфікований прибув до Словенії з Марокко через Італію.

Хворий проходить лікування в інфекційному відділенні Університетського медичного центру у Любляні, у приміщенні, яке було створене для прийому перших потенційних хворих на коронавірус у Словенії.

Національний інститут охорони здоров'я (NIJZ) зараз визначає осіб, які контактували з інфікованою особою.

У країні закрита велика кількість шкіл з початку цього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня від коронавірусу у світі померло вже 3286, зокрема в Італії – 107, в Ірані – 92. Одужало – 53 299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 - у Чернівцях.

фото: АА