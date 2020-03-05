У Словенії підтвердили перший випадок коронавірусу
Про це повідомляє The Slovenia.
«Перший випадок коронавірусу підтверджений у Словенії через добу після того, як член словенської Регіональної ради також був заражений коронавірусом в Італії», - йдеться у повідомленні.
Міністр охорони здоров'я Алеш Шабедер заявив, що інфікований прибув до Словенії з Марокко через Італію.
Хворий проходить лікування в інфекційному відділенні Університетського медичного центру у Любляні, у приміщенні, яке було створене для прийому перших потенційних хворих на коронавірус у Словенії.
Національний інститут охорони здоров'я (NIJZ) зараз визначає осіб, які контактували з інфікованою особою.
У країні закрита велика кількість шкіл з початку цього тижня.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня від коронавірусу у світі померло вже 3286, зокрема в Італії – 107, в Ірані – 92. Одужало – 53 299 осіб.
В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 - у Чернівцях.
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