У Швейцарії зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Швейцарії зафіксовано перший летальний випадок через коронавірус.

Про це повідомляє Swissinfo.

«Перша підтверджена смерть від Covid-19 була зареєстрована в кантоні Во в західній Швейцарії. У середу ввечері померла 74-річна жінка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, жінка, яка мала хронічне захворювання, вважалася пацієнткою із групи високого ризику.

З вівторка вона перебувала в університетській лікарні Лозанни (CHUV).

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У Швейцарії станом на 5 березня лабораторно підтверджено 58 випадків зараження коронавірусом.

Уряд Швейцарії заборонив заходи та збори за участі понад 1000 людей і порадив людям триматися на відстані одне від одного, уникати рукостискань та утримуватися від традиційного швейцарського привітання з потрійним поцілунком.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня від коронавірусу у світі померло вже 3286, зокрема в Італії – 107, в Ірані – 92. Одужало – 53299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 у Чернівцях.

Фото: AA