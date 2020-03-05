Кількість заражених коронавірусом у Німеччині зросла до 349

Кількість підтверджених лабораторно випадків інфікування коронавірусом у Німеччині сягнула 349 станом на ранок 5 березня.

Про це повідомляє Інститут Роберта Коха.

Зазначається, що половина з них – 175 – зафіксована в землі Північний Рейн-Вестфалія, де зараження почалося з одної родини.

Другий найбільший «кластер» знаходиться в землі Баден-Вюртемберг – 65 випадків.

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Третім великим осередком захворювання є Баварія, де наразі зафіксовано 52 випадки. При цьому перші хворі уже одужали та залишили лікарні.

Наголошується, що добу тому випадків було 240.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3286, одужали - 53299 осіб.

Фото: AA