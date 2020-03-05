Кількість заражених коронавірусом у Німеччині зросла до 349
Укрінформ
Кількість підтверджених лабораторно випадків інфікування коронавірусом у Німеччині сягнула 349 станом на ранок 5 березня.
Про це повідомляє Інститут Роберта Коха.
Зазначається, що половина з них – 175 – зафіксована в землі Північний Рейн-Вестфалія, де зараження почалося з одної родини.
Другий найбільший «кластер» знаходиться в землі Баден-Вюртемберг – 65 випадків.
Третім великим осередком захворювання є Баварія, де наразі зафіксовано 52 випадки. При цьому перші хворі уже одужали та залишили лікарні.
Наголошується, що добу тому випадків було 240.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3286, одужали - 53299 осіб.
Фото: AA