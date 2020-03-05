Нижня палата парламенту Франції попередньо схвалила пенсійну реформу

Нижня палата парламенту Франції – Національна асамблея – попередньо, у першому читанні, підтримала урядовий законопроєкт про пенсійну реформу, незважаючи на масштабний супротив у суспільстві та опозиції.

Рішення було ухвалене за спеціальною конституційною процедурою без голосування та обговорення у Національній асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Законопроєкт вважається ухвалений Асамблеєю», - повідомили у нижній палаті французького парламенту.

Нині документ передадуть на обговорення та голосування у верхній палаті – Сенаті. Після розгляду у верхній палаті законопроєкт повернеться до Національної асамблеї для остаточного голосування у другому читанні. В уряді сподіваються, що пенсійна реформа буде прийнята до літа.

Напередодні, 3 березня, опозиція у парламенті двічі ставила питання про недовіру уряду прем'єр-міністра Едуарда Філіпа. Але ця ініціатива не знайшла підтримки, адже у Національній асамблеї більшість має фракція правлячої партії президента Франції Еммануеля Макрона «Республіка, вперед».

Спеціальна процедура, якою скористався уряд, передбачена ст. 49-3 Конституції Республіки. Ця процедура вважається крайнім заходом у діях уряду, називається «важкою артилерією» основного закону та оцінюється багатьма політиками і експертами, як посягання на демократію.

Продовжуючи боротьбу проти пенсійної реформи, профспілки попередньо оголосили на 31 березня загальнонаціональну масштабну акцію протесту.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти урядової пенсійної реформи. Законодавчі зміни у цій сфері передбачають фактичне підвищення пенсійного віку із 62-х до 64 років, а також скасування пільг з раннього віку виходу на заслужений відпочинок.