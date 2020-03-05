У віці 100 років помер колишній генсек ООН Хав’єр Перес де Куельяр

У віці 100 років у Перу помер колишній генеральний секретар ООН Хав’єр Перес де Куельяр.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що він обіймав посаду в період з 1981 до 1991 року. Перес де Куельяр очолював ООН у період восьмирічної війни між Іраном та Іраком та громадянської війни в Ель-Сальвадорі. При цьому під час ірано-іракської війни перуанець виступав посередником у мирних переговорах.

У 1973-1974 роках Хав’єр Перес де Куельяр працював головою Ради безпеки ООН. 1975-1977 роки він провів постійним представником Організації Об’єднаних Націй на Кіпрі.

У 2000-2001 роках Перес де Куельяр працював прем’єр-міністром Перу.