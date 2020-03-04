Трамп закликав провідні компанії прискорити розробку вакцини

Президент США звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики та лікування коронавірусу.

Таку заяву Трамп зробив, виступаючи на конференції Національної асоціації округів, повідомляє Голос Америки.

"За словами президента, представники адміністрації вже зустрілися з владою штатів і округів, а також із керівниками департаментів охорони здоров'я у 30 штатах. Крім того, регулярно проводяться брифінги з губернаторами для координації заходів щодо стримування спалаху інфекції", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, глава Білого дому розповів про зустрічі з керівництвом компаній Pfizer, Johnson & Johnson та інших.

"Я сказав: "Зробіть мені послугу. Прискорте це!" – і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання", – заявив Трамп.

Він також повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом над законопроєктом, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом місцевій владі - на рівні штатів і округів. За словами президента США, Конгрес може виділити на ці цілі загалом $8,5 мільярда.

Як повідомлялося, республіканці в Конгресі США висловили стурбованість можливими негативними наслідками поширення коронавірусу COVID-19 для економіки країни.

У Республіканській партії вказують, що економічна міць і національна безпека є основними чинниками, які визначають, чи буде нинішній президент переобраний на новий термін.

Фото: The White House