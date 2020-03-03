Влада Латвії вирішила заблокувати додаток Yandex.Taxi

Латвійська Автотранспортна дирекція звернулася до операторів зв'язку з проханням заблокувати роботу програми Yandex.Taxi і сайту taxi.yandex.lv на території країни.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.lv.

«З огляду на те, що мобільний додаток Yandex.Taxi й сайт taxi.yandex.lv як і раніше не зареєстровані, але продовжують надавати послуги, Автотранспортна дирекція вирішила заблокувати їх», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з 22 січня цього року сайти та мобільні додатки, за допомогою яких можна замовити й оплатити пасажирські перевезення на легковому автомобілі, мають бути зареєстровані в Автотранспортній дирекції Латвії. Інакше вони не мають права пропонувати ці послуги в країні. Нині «зареєструвалася лише естонська компанія Bolt».

Як повідомляв Укрінформ, ще влітку 2018 року прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс попереджав громадян країни про небезпеку використання програми Yandex.Taxi - через «надлишковий збір даних».

У свою чергу, литовський Національний центр кібернетичної безпеки при Міноборони Литви заявив, що рекомендує не користуватися додатком Yandex.Taxi.

Повідомлялося, що додаток Yandex.Taxi запитує доступ до великої кількості конфіденційної інформації. Таким чином, потреби цього додатка в отриманні інформації з мобільного обладнання можуть створювати умови для незаконного збору особистих даних і їх накопичення.

Сама компанія представляє себе як міжнародна, оскільки зареєстрована в Амстердамі. Однак її розробники знаходяться в Москві.