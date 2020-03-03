Влада Латвії вирішила заблокувати додаток Yandex.Taxi

Влада Латвії вирішила заблокувати додаток Yandex.Taxi

Укрінформ
Латвійська Автотранспортна дирекція звернулася до операторів зв'язку з проханням заблокувати роботу програми Yandex.Taxi і сайту taxi.yandex.lv на території країни.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.lv.

«З огляду на те, що мобільний додаток Yandex.Taxi й сайт taxi.yandex.lv як і раніше не зареєстровані, але продовжують надавати послуги, Автотранспортна дирекція вирішила заблокувати їх», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з 22 січня цього року сайти та мобільні додатки, за допомогою яких можна замовити й оплатити пасажирські перевезення на легковому автомобілі, мають бути зареєстровані в Автотранспортній дирекції Латвії. Інакше вони не мають права пропонувати ці послуги в країні. Нині «зареєструвалася лише естонська компанія Bolt».

Як повідомляв Укрінформ, ще влітку 2018 року прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс попереджав громадян країни про небезпеку використання програми Yandex.Taxi - через «надлишковий збір даних».

У свою чергу, литовський Національний центр кібернетичної безпеки при Міноборони Литви заявив, що рекомендує не користуватися додатком Yandex.Taxi.

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Повідомлялося, що додаток Yandex.Taxi запитує доступ до великої кількості конфіденційної інформації. Таким чином, потреби цього додатка в отриманні інформації з мобільного обладнання можуть створювати умови для незаконного збору особистих даних і їх накопичення.

Сама компанія представляє себе як міжнародна, оскільки зареєстрована в Амстердамі. Однак її розробники знаходяться в Москві.

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