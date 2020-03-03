У Швейцарії вже підтвердили 47 випадків коронавірусу
Укрінформ
У Швейцарії офіційно підтверджено 47 випадків коронавірусу.
Про це повідомляє Swiss Info.
"Швейцарія - одна з 20 країн, що найбільше постраждали внаслідок коронавірусу в усьому світі, з 46 підтвердженими випадками зараження, смертей від недуги незафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, випадки зараження зареєстровані у 12 з 26 кантонів держави, найбільше пацієнтів з коронавірусом у Цюриху та Граубюндені - по 9 випадків.
Уряд вже заборонив всі публічні заходи за участю понад 1000 осіб, щонайменше, до 15 березня. Серед скасованих заходів - Женевський міжнародний автосалон, ярмарок годинників Baselworld, Міжнародний кінофестиваль та Форум з прав людини у Женеві.
Усі футбольні та хокейні матчі в країні також скасовані до 15 березня.