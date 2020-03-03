Трамп планує додаткові обмеження на в'їзд до США через коронавірус
Про це повідомляє CBS News.
"Президент Трамп заявив, що на тлі спалаху коронавірусу може бути запроваджено більше обмежень на в'їзд з певних країн, де поширюється епідемія", - йдеться у повідомленні.
За словами Трампа, передусім обмеження стосуватимуться країн, де спостерігається найбільш різке зростання кількості випадків зараження коронавірусом. Водночас, він не уточнив, які саме країни мав на увазі.
Як повідомлялося, 29 лютого Трамп оголосив про обмеження на в'їзд у США для прибулих з Ірану та проведення скринінгу людей, які приїжджають із Південної Кореї та Італії.
Станом на 3 березня у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 937, померло 3117 осіб.
За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. Водночас, 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані.
Фото: The White House