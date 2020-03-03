Трамп планує додаткові обмеження на в'їзд до США через коронавірус

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження додаткових обмежень на в'їзд у країну через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє CBS News.

"Президент Трамп заявив, що на тлі спалаху коронавірусу може бути запроваджено більше обмежень на в'їзд з певних країн, де поширюється епідемія", - йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, передусім обмеження стосуватимуться країн, де спостерігається найбільш різке зростання кількості випадків зараження коронавірусом. Водночас, він не уточнив, які саме країни мав на увазі.

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Як повідомлялося, 29 лютого Трамп оголосив про обмеження на в'їзд у США для прибулих з Ірану та проведення скринінгу людей, які приїжджають із Південної Кореї та Італії.

Станом на 3 березня у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 937, померло 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. Водночас, 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані.

Фото: The White House