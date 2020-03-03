Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 188

Кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у Німеччині сягнула 188 випадків.

Про це сказав 3 березня на вже традиційному брифінгу професор Інституту Роберта Коха Ларс Шаде, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо 188 лабораторно підтверджених випадки», - поінформував Шаде.

З них 101- в землі Північний Рейн-Вестфалія. Саме звідти вірус дістався також Берліна. В німецькій столиці зафіксовано вже 3 випадки.

Загалом захворіли люди в 13 землях Німеччини.

Експерти Інституту Роберта Коха оцінюють ситуацію як «динамічну», загрозу - як «помірну», але попереджають, що ця оцінка може дуже швидко змінитися.

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Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

Фото: AA