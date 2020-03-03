Південна Корея дає $25 мільярдів на боротьбу з коронавірусом

Південна Корея планує виділити на термінові заходи боротьби з коронавірусом 30 трильйонів вон (25 мільярдів доларів США).

Про це заявив президент Мун Чже Ін, повідомляє Yonhap.

"Президент Мун Чже Ін заявив у вівторок, що Південна Корея розпочинає війну проти вірусу Covid-19... Виступаючи на щотижневому засіданні кабінету міністрів, він заявив про плани прямо чи опосередковано залучити на боротьбу з вірусом 30 трильйонів вон (25 мільярдів доларів США)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що президент вимагає від усіх міністерств та урядових служб перебувати у цілодобовій готовності до надзвичайних ситуацій.

На ценй час загальна кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї зросла до 4812 осіб.

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Як повідомлялося, у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 936, померло 3117 осіб.

фото: АА