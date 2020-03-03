У США від коронавірусу померли шестеро людей
Про це пише Washington Post.
"У США кількість загиблих зросла до шести протягом ночі, кількість випадків зараження по всій країні перевищила 100 людей у 15 штатах", - йдеться у повідомленні.
З більш ніж 100 випадків, про які повідомляється на національному рівні, більшість було зафіксовано у штаті Каліфорнія та штаті Вашингтон.
У штаті Вашингтон наразі налічується 18 випадків захворювання: 14 в окрузі Кінг, ще чотири в окрузі Снохоміш.
Протягом доби чотири людини у штаті Вашингтон померли від коронавірусу, збільшивши загальну кількість загиблих у США до 6.
Найбільш серйозний спалах інфекції зафіксовано неподалік Сіетла, де дані свідчать про те, що вірус міг лишатись невиявленим протягом тижнів.
Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом у світі, станом на сьогодні становить 90 936 осіб. Від недуги вже померли 3117 осіб.
Фото: AA