У США від коронавірусу померли шестеро людей

У США вже шестеро людей померли внаслідок коронавірусу, усі - з одного штату. Вірусом уражені 15 штатів, понад 100 осіб захворіли.

Про це пише Washington Post.

"У США кількість загиблих зросла до шести протягом ночі, кількість випадків зараження по всій країні перевищила 100 людей у 15 штатах", - йдеться у повідомленні.

З більш ніж 100 випадків, про які повідомляється на національному рівні, більшість було зафіксовано у штаті Каліфорнія та штаті Вашингтон.

У штаті Вашингтон наразі налічується 18 випадків захворювання: 14 в окрузі Кінг, ще чотири в окрузі Снохоміш.

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Протягом доби чотири людини у штаті Вашингтон померли від коронавірусу, збільшивши загальну кількість загиблих у США до 6.

Найбільш серйозний спалах інфекції зафіксовано неподалік Сіетла, де дані свідчать про те, що вірус міг лишатись невиявленим протягом тижнів.

Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом у світі, станом на сьогодні становить 90 936 осіб. Від недуги вже померли 3117 осіб.

Фото: AA