Туреччина повідомляє про загибель свого військового в Ідлібі

У сирійській провінції Ідліб, у результаті артобстрілу, здійсненого силами режиму Асада, загинув один військовослужбовець ЗС Туреччини, ще один отримав поранення.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

«Внаслідок артилерійського обстрілу, здійсненого режимом 2 березня 2020 року по наших підрозділах, що були направлені до регіону як підкріплення з метою запобігання конфліктам в Ідлібі, один з наших героїв загинув, ще один отримав поранення», - йдеться у повідомленні міністерства.

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Також вказується, що у відповідь на артобстріл було відкрито вогонь у відповідь.

Як відомо, ситуація в провінції Ідліб вчергове загострилася у ніч з 27 на 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі підрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовців. 1 березня турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада. Від початку операції турецька армія знищила два бойові літаки, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів та знешкодила 2557 учасників збройних формувань режиму Асада.

Фото: AA