Від коронавірусу в Китаї за добу померла 31 особа

За минулу добу в материковому Китаї було підтверджено 125 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, від спричиненого ним захворювання 31 людина померла.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР у вівторок заявили про отримання повідомлень про 125 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 31 новий летальний випадок за понеділок», - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, всі нові випадки з летальним результатом були зафіксовані в провінції Хубей.

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Загалом від початку епідемії в материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминя і Тайваню) підтверджено 80 тис. 151 випадок захворювання на COVID-19, 2943 особи померли. Водночас 47 тис. 204 пацієнти були виписані з лікарень після одужання.

За даними МОЗ України, станом на 2 березня у всьому світі зареєстровано 89 72 тис. лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3048 - летальні.

Фото: АА