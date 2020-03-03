Німеччина наполягає на європейській солідарності в розміщенні біженців

Офіційний Берлін вважає за потрібне реформувати систему розподілу біженців між країнами ЄС, аби процес відбувався справедливо.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підкреслюємо нагальну необхідність європейського рішення… До цього часу ми не маємо тут цілковитої солідарності», - сказав Зайберт.

Німеччина, за його словами, продовжує приймати нових біженців. У порівнянні з 2014-2016 роками цифри значно зменшилися, але й наявних показників достатньо, щоб замислитися над проблемою. Ситуація, яка склалася останнім часом на зовнішньому кордоні ЄС у Греції, викликає у Берліна стурбованість. Канцлер Ангела Меркель підтримує тісний контакт із Туреччиною, Грецією, Болгарією і керівництвом ЄС.

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«Зараз ми переживаємо дуже неспокійну ситуацію на зовнішньому кордоні ЄС із Туреччиною, на суходолі та на морі. Ми бачимо біженців та мігрантів, яким турецька сторона каже, що шлях до ЄС зараз відкритий. Але це не так», - наголосив Зайберт.

Він зазначив, що заява Анкари ставить біженців у надзвичайну скруту. Зайберт також відкинув твердження Туреччини, буцімто Європа не виконує своїх обіцянок перед нею.

Як повідомлялося, у Туреччині зараз перебувають близько 3,5 млн біженців із Сирії, де вже дев'ять років точиться війна. З 2016 року між Туреччиною та Євросоюзом діяла домовленість про повернення мігрантів, які потрапили до ЄС з території цієї країни.

Президент Ердоган оголосив про зміну політики щодо біженців кілька днів тому – після різкого загострення ситуації на північному заході Сирії внаслідок підтримуваного Росією наступу сил Башара Асада. Ердоган заявив, що Туреччина відкриє для біженців кордон з Євросоюзом, оскільки той, за його словами, не виконує взятих на себе фінансових зобов’язань, а також не надто активно бере участь у врегулюванні сирійського конфлікту.