Жертвами заворушень у столиці Індії стали 46 осіб

Унаслідок сутичок, спричинених ухваленням закону про громадянство, у столиці Індії Нью-Делі загинули загалом 46 осіб.

Про це повідомляє АР.

«Кількість загиблих в індійській столиці у сутичках, що сталися минулого тижня між індусами й мусульманами, зросла до 46, повідомили у понеділок офіційні особи», - йдеться в публікації.

Протести в Нью-Делі спалахнули після ухвалення змін до закону про громадянство.

На думку критиків цього документа, він у перспективі може бути застосований проти 200 мільйонів мусульман Індії, коли буде створено загальнодержавний реєстр громадян.

Раніше повідомлялося про 35 загиблих і понад 600 затриманих у перебігу акцій протесту.

Фото: AA