Вибори в Ізраїлі: екзит-поли віддають перемогу партії Нетаньягу

Не третіх за останній рік парламентських виборах в Ізраїлі найбільше голосів виборців, за даними екзит-полів, здобула партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє DW з посиланнями на дані трьох екзит-полів.

"На проведених у понеділок, 2 березня, виборах до Кнесету Ізраїлю незначну перемогу здобуває партія "Лікуд" прем'єра країни Біньяміна Нетаньягу. Згідно з оприлюдненими після закриття останніх виборчих дільниць прогнозами, політична сила Нетаньяху матиме від 36 до 37 місць у Кнесеті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом блок правих сил, до складу якого входять "Лікуд", здобуде 60 мандатів (загалом у Кнесеті - 120 місць).

Головний суперник "Лікуду" - опозиційна партія "Кахоль-Лаван" ексначальника генштабу Бені Ганца - може отримати від 32 до 33 депутатських мандатів. За прогнозами, лівоцентристський блок, до якого належить ця політсила, набирає від 52 до 54 мандатів.

Партія "Наш дім Ізраїль" на чолі з Авігдором Ліберманом отримує від шести до восьми місць.

За даними виборчої комісії Ізраїлю, участь у голосуванні взяли 56,3% виборців, що на 2,6% більше, ніж на попередніх парламентських виборах у вересні минулого року.

"По суті, нинішній результат підтвердив побоювання багатьох експертів та оглядачів щодо повторення патової ситуації на цих виборах, коли жодна з провідних політичних сил не зможе сформувати уряд", - пише DW.

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Тепер президент Ізраїлю Реувен Рівлін має визначити, хто отримає мандат на формування уряду. Зазвичай це - лідер політичної сили, яка набрала найбільше голосів. Він матиме чотири тижні для формування коаліції.