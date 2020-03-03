На виборах у США конкуренти Байдена готові віддати йому свої голоси - ЗМІ
Про це повідомляє The Hill із посиланням на джерело, близьке до кампанії Байдена.
"Колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана, Піт Буттіджич, налаштований виступити на підтримку колишнього віцепрезидента Джо Байдена на президентських перегонах всередині Демократичної партії – вже наступного дня після завершення власної кампанії", - зазначається в публікації.
Як повідомляє видання, Джо Байдена планує також підтримати ще одна донедавна потужна учасниця перегонів - Емі Клобучар, яка у понеділок заявила про завершення своєї участі у виборах.
Наміри кандидатів, що вибули, підтримати Байдена вказують на консолідацію помірної частини демократичних виборців проти соціаліста Берні Сандерса, зазначається в публікації.
Нагадаємо, 3 березня у США - так званий "супервівторок", коли голосування на партійних праймеріз відбудуться відразу в 14 штатах.