На виборах у США конкуренти Байдена готові віддати йому свої голоси - ЗМІ

Кандидат у президенти США від Демпартії Піт Буттіджич, який напередодні вийшов з перегонів, має намір закликати своїх виборців підтримати Джо Байдена, що може суттєво покращити його шанси.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на джерело, близьке до кампанії Байдена.

"Колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана, Піт Буттіджич, налаштований виступити на підтримку колишнього віцепрезидента Джо Байдена на президентських перегонах всередині Демократичної партії – вже наступного дня після завершення власної кампанії", - зазначається в публікації.

Як повідомляє видання, Джо Байдена планує також підтримати ще одна донедавна потужна учасниця перегонів - Емі Клобучар, яка у понеділок заявила про завершення своєї участі у виборах.

Наміри кандидатів, що вибули, підтримати Байдена вказують на консолідацію помірної частини демократичних виборців проти соціаліста Берні Сандерса, зазначається в публікації.

Нагадаємо, 3 березня у США - так званий "супервівторок", коли голосування на партійних праймеріз відбудуться відразу в 14 штатах.