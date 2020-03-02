Головний хірург США закликає американців не носити маски

Головний хірург США Джером Адамс закликав американців відмовитися від носіння респіраторних масок для запобігання зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Є заходи, до яких можна удатись, щоб забезпечити свою безпеку. І є речі, яких не варто робити. І одна з речей, які широкій громадськості робити не варто, - це купувати маски... Це насправді не допомагає", - цитує Голос Америки головного хірурга США.

Адамс додав, що ефективність масок для запобігання поширенню коронавірусу серед широкої громадськості не доведена. До того ж, люди, схильні купувати маски, не знають, як їх правильно носити.

"Люди, які не знають, як правильно носити маски, зазвичай часто чіпають обличчя і тим самим можуть посилити поширення коронавірусу", - зазначив Адамс.

Він нагадав про заходи, яких варто дотримуватися, щоб убезпечити себе. "Потрібно часто мити руки, по 15-20 секунд. При кашлі та чханні потрібно прикриватися рукою. Також потрібно здійснювати соціальні заходи перестороги і залишатися вдома у разі хвороби, а також триматися якомога далі від хворих людей. Все це - важливі заходи для запобігання зараження коронавірусом", - зазначили у повідомленні.

We all took a moment to walk the talk too - and washed our hands to help prevent the spread of germs. #COVID19 pic.twitter.com/iUn4gKZCkK — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) March 2, 2020

Адамс нагадав, що від сезонного грипу у США щороку помирають 18 тисяч осіб, тоді як від коронавірусу у країні на сьогодні померли дві людини. Також він закликав не піддаватися паніці і проявляти обережність.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА