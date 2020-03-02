В Азербайджані закрили всі навчальні заклади через коронавірус

В Азербайджані закрили на карантин усі навчальні заклади через побоювання поширення коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Azerbaycan24.

"З метою профілактики інфекційних захворювань, підвищення ефективності здійснюваних у цій галузі відповідних профілактичних заходів, активізації лікувально-профілактичних, дезінфекційних та інших профілактичних робіт, ухвалене рішення призупинити навчальний процес у всіх навчальних закладах з 3 березня 2020 року до 9 березня (заняття поновляться з 10 березня)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вирішено також відтермінувати всі заходи у навчальних закладах.

Міністерству освіти та відповідним органам виконавчої влади Азербайджану доручено протягом цього карантинного періоду продовжити лікувально-профілактичні та дезінфекційні заходи у всіх підпорядковани навчальних закладах.

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Як повідомлялося, в Азербайджані зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом - пацієнтом став громадянин РФ.

За останньою інформацію, у світі підтверджено 88,4 тис. випадків захворювання на Cоvid-19. Понад 3 тис. осіб померли, з яких 2912 - у Китаї.

Про занепокоєння у зв'язку з поширенням хвороби вже заявила ВООЗ, піднявши рівень ризиків до "дуже високого".

Фото: АА