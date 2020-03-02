Глава секти у Південній Кореї вибачився за поширення коронавірусу

У Південній Кореї глава релігійної секти, на учасників якої припадає 60% інфікованих коронавірусом у країні, публічно вибачився за поширення хвороби.

Про це повідомляє ВВС.

"Глава релігійної секти, яка стала центром спалаху коронавірусу в Південній Кореї, приніс вибачення нації за поширення хвороби", - йдеться в повідомленні.

За словами Лі Ман-хі, лідера церкви скинії свідоцтва Шинь-чонджі, "це не було навмисним, але багато людей заразилися". Він підкреслив, що "ми доклали всіх зусиль, але не змогли цьому запобігти".

Під час пресконференції він встав на коліна й поклонився.

Близько 60% заражених коронавірусом із більш як 4000 підтверджених випадків у країні є членами цієї секти.

Як повідомлялося раніше, влада Сеула подала до прокуратури позов проти 12 лідерів секти Храм скинії свідоцтва Шинь-чонджі, звинувачуючи їх у вбивстві, заподіянні шкоди і порушенні закону з контролю за поширенням інфекційних захворювань.

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